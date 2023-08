OL : Clinton Mata évoque la concurrence avec Saël Kumbedi

Révélé sur le tard sous les couleurs du FC Bruges et après cinq saisons effectuées en Belgique, Clinton Maja a décidé de s’offrir un nouveau challenge en s’engageant avec l’Olympique Lyonnais pour quatre ans, début juillet. Si les prestations du club rhodanien laissent au cours de la préparation estivale à désirer (3 défaites, 1 victoire), le latéral droit angolais est l’un des rares à avoir su tirer son épingle du jeu auprès de son entraîneur, Laurent Blanc. S’il fait déjà l’unanimité dans les rangs lyonnais, le joueur de 30 ans va devoir poursuivre sur cette dynamique en marge de la reprise de la Ligue 1. En effet, les places vont coûter cher et le joueur passé par Genk et Charleroi est en concurrence directe avec son compatriote, Saël Kumbedi. Lors d’un entretien accordé au Progrès, le natif de Verviers a évoqué cette situation et n’est pas apparu perturbé.

La suite après cette publicité

« La concurrence ne me dérange, ça pousse. Si tu as un minimum de fierté et d’orgueil, ça te pousse à vouloir être meilleur que l’autre. Par rapport à Saël (Kumbedi), c’est un jeune qui a beaucoup de qualités. Je me vois un peu en lui. Quand j’étais jeune, j’étais aussi fougueux, hargneux sur le terrain. C’est ce qui caractérise. C’est un jeune qui n’a pas peur et c’est bien. À Genk, j’ai eu ce rôle-là avec Joachim Maehle et j’ai pu l’aider à grandir avant qu’il parte à l’Atalanta. C’était une concurrence saine. Il jouait, j’étais content pour lui, je jouais, il était heureux pour moi. C’était pur et sain et aujourd’hui, on est encore en contact », a indiqué l’ancien joueur du FC Bruges au quotidien régional.