Rennes : Steven Nzonzi dans le flou concernant son avenir

Arrivé en Bretagne à l’hiver 2020, Steven N’Zonzi (32 ans) est rapidement devenu un cadre au sein de l’effectif du Stade Rennais. Mais on oublie peut-être souvent que l’international français n’est que prêté par la Roma au club breton, sans option d’achat. Alors que son prêt se terminera cet été et que son contrat prendra fin en 2022 avec les Giallorossi, l’ancien milieu de terrain de Séville ne sait pas de quoi sera fait son avenir.

«C’est vrai qu’aujourd’hui je suis dans le flou total. Je suis en prêt, il me restera un an de contrat avec la Roma, mais c’était un club et une situation un peu particuliers là-bas. Je ne sais pas comment ils voient mon avenir, mais ça m’étonnerait que j’y retourne en sachant qu’il me reste un an de contrat», avant d’ajouter à l’Équipe qu’il se sentait bien en France et à Rennes et qu’il pouvait envisager de rester au Stade Rennais.