Rome-Manchester United : les compositions officielles

Un choc sans grand suspense. Etrillée 6-2 à Old Trafford, la Roma accueille ce soir Manchester United au Stadio Olimpico à l'occasion des demi-finales retour de la Ligue Europa. Un malheur n'arrivant jamais seul, les hommes de Paulo Fonseca sont privés de nombreux éléments comme Pau López, Leonardo Spinazzola, Riccardo Calafiori, Amadou Diawara, Jordan Veretout, Gonzalo Villar, Stephan El Shaarawy ou encore Carles Pérez. Le onze de l'aller est donc considérablement modifié, avec l'intronisation notamment de Pedro devant.

En face, Manchester United, qui n'a pas disputé le derby d'Angleterre face à Liverpool en raison d'une forte manifestation de ses supporters, tourne légèrement par rapport à la première manche. Donny van de Beek est aligné au milieu, tout comme Eric Bailly derrière et Greenwood à droite. Le reste est inchangé.

Les compositions des équipes :

Rome : Mirante - Mancini, Smalling, Ibañez - Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Peres - Mkhitaryan - Pedro, Džeko.

Manchester United : De Gea - Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw - Van de Beek, Fred - Greenwood, Bruno Fernandes, Pogba - Cavani.

