JO 2024 : l’échange improbable entre Antoine Griezmann et X

Antoine Griezmann est le supporter numéro un des athlètes français sur ces Jeux olympiques. Le vice-capitaine des Bleus ne rate en effet aucune épreuve, et a d’ailleurs pris l’habitude d’annoncer toutes les médailles françaises sur son compte X. Un rituel qui a été à l’origine d’un échange insolite entre l’attaquant de l’Atletico Madrid et le compte officiel français du réseau social.

Car oui, le Français et son désormais mythique "alerte médaille" auront désormais leur propre emoji personnalisé sur la plateforme lorsque celui-ci sera utilisé sous la forme d’un hashtag (#AlerteMedaille). Une chose est sûre, Antoine Griezmann n’en a pas fini d’amuser la galerie sur le réseau social pendant ces JO. En espérant pour l’équipe de France qu’il puisse revenir le plus souvent possible jusqu’au 11 août.