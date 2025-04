Unai Emery appelle le Parc des Princes à respecter Emiliano Martinez

Emiliano Martinez et les Français, c’est une histoire qui remonte à la dernière finale de la Coupe du Monde. Les facéties de l’Argentin, jusqu’à la limite de l’antijeu, lui ont permis d’être le héros de la séance de tirs au but et de permettre à l’Albiceleste de battre les Bleus. Le public tricolore n’a pas oublié ses provocations, notamment lors des célébrations devant le peuple argentin une fois revenu à Buenos Aires. Le gardien retrouve la France demain à l’occasion du quart de finale aller de Ligue des Champions face au PSG. Comme l’an passé contre le LOSC en Ligue Europa Conférence, le double tenant du titre du trophée Lev Yachine s’attend à être reçu…

Unai Emery, son entraîneur à Aston Villa, a profité de la conférence de presse d’avant-match pour appeler au calme. «On joue en Ligue des champions, on joue différentes compétitions. Emiliano Martinez est important pour nous et c’est l’un des meilleurs gardiens au monde. Il a eu une récompense ici. Il faut voir comment les supporters soutiennent leur équipe. Mais chaque joueur joue contre d’autres équipes dans d’autres pays. Il faut rester respectueux. Demain, on va rencontrer Paris, une équipe française, et leurs supporters vont les supporter et les nôtres vont nous supporter. J’espère de manière respectueuse.» Pas sur que l’ancien entraîneur du PSG soit entendu par son ancien public.