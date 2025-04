Real Madrid : un ancien balance sur des menaces de mort entre coéquipiers

Ce soir, le Real Madrid va tenter de prendre le dessus sur Arsenal en 1/4 de finale aller de l’UEFA Champions League. Les Merengues ont décrété l’union sacrée avant ce choc, alors qu’on évoque parfois des tensions entre les stars de l’équipe. Ce n’est pourtant pas le cas à écouter les divers protagonistes. Mais par le passé, il y a déjà eu de vives tensions au sein de la Casa Blanca comme l’a expliqué Rafa Alkorta, qui a joué au club entre 1993 et 1997. Invité lors de l’émission El Larguero sur la Cadena SER, il a révélé qu’une énorme dispute avait éclaté dans le vestiaire madrilène à son époque, sans préciser les joueurs impliqués.

«C’était l’entraînement typique d’après-match où les titulaires sortent tôt. Je me rasais devant le miroir et j’ai vu un ami passer tranquillement, avec un sentiment de calme… Une minute plus tard, un autre type est apparu, attrapé par deux personnes, en criant : "je vais te tuer, je vais t’arracher la tête !" Et je me rasais, incrédule. Je les regardais dans le miroir et je me disais : "c’est impossible". L’un d’eux est arrivé par derrière, avec deux autres qui l’ont accroché et l’ont arrêté et ont dit : "où est-il, où est-il ?" Je me suis dit le premier est passé tranquillement, comme si tout ça était resté sur le terrain», a-t-il conclu. Une anecdote qui risque de faire causer…