AS Roma : l’étonnant pari gagnant Claudio Ranieri

Arrachant une seizième place en Serie A l’an dernier ainsi qu’un maintien pour un petit point, Cagliari pouvait remercier Claudio Ranieri. Après avoir permis aux Sardes de remonter en Serie A, le technicien transalpin avait permis aux Rossoblù d’avoir une certaine stabilité. Une belle performance pour le coach qui a dirigé Chelsea, la Juventus, l’AS Roma, l’Inter Milan, Monaco, Nantes et surtout Leicester durant sa carrière. C’était d’ailleurs censé être un clap de fin pour lui après des décennies de bons et loyaux services. Mais voilà, l’amour à ses raisons que la raison ignore. Natif de Rome et passé à l’AS Roma deux fois (entre 2009 et 2011 puis sur la fin de la saison 2018/2019), il décidait de sortir de sa retraite à 73 ans pour sortir les Romains d’un bien mauvais pas.

La suite après cette publicité

Offensifs cet été sur le mercato avec quasiment 100 millions d’euros déboursés pour les arrivées d’Artem Dovbyk, Matias Soulé, Enzo Le Fée, Angeliño, Samuel Dahl, Saud Abdulhamid, Buba Sangaré, Manu Koné et Alexis Saelemaekers. Un mélange qui n’a pas fonctionné avec Daniel De Rossi écarté après seulement quatre journées de Serie A, ni même son successeur Ivan Juric qui a aussi dû rendre son tablier après 12 matches, laissant alors l’AS Roma à une décevante 12e place en Serie A et à la 20e place en Ligue Europa. La taille du chantier était gigantesque pour Claudio Ranieri qui arrivait en tant que pompier de service : «à la fin de la saison, il assumera un rôle au sein de la direction. Il sera consultant auprès des propriétaires pour toutes les questions sportives. La recherche d’un nouvel entraîneur se poursuivra dans les mois à venir et Claudio aura également son mot à dire dans cette décision.»

Claudio Ranieri a relancé l’AS Roma

Avec ce rôle d’intérimaire, Claudio Ranieri aurait pu avoir une légitimité peu importante, surtout après son début de mandat compliqué. C’est simple, il a perdu trois de ses quatre premiers matches de Serie A et a mis du temps à réinstaller la machine. Néanmoins depuis fin décembre, l’AS Roma marche sur l’eau. Avec huit victoires et trois nuls en championnat, le club romain s’est replacé à la huitième place en doublant même l’AC Milan. Revenue à quatre points des places européennes et surtout à neuf points de la Juventus qui est provisoirement qualifiée en Ligue des Champions, la formation romaine revient peu à peu dans les clous. Le défi reste néanmoins grand et la qualification en C1 semble davantage venir de la Ligue Europa. Une compétition où l’AS Roma est pleinement en course après avoir écarté le FC Porto en barrages (3-2, 1-1). Ce jeudi, ce sera un autre gros morceau pour la bande de Claudio Ranieri avec Bilbao qui accueille la finale et sera l’un des épouvantails de la compétition.

La suite après cette publicité

En tout cas l’optimisme semble être revenu à Rome à l’image de la recrue estivale Artem Dovbyk qui monte en puissance avec 14 buts en 34 matches. Organisant ses hommes dans un 3-4-2-1 compact avec Lorenzo Pellegrini et Paulo Dybala en soutien de l’Ukrainien, Claudio Ranieri a su redonner confiance à tout un groupe revanchard d’un début de saison cataclysmique. Désormais en mission, c’est une AS Roma qui s’amuse offensivement et retrouve de l’allant avant de débouler dans cette dernière ligne droite de la saison. «Je demande toujours à mes joueurs de tout donner, car je ne veux pas avoir de regrets. C’est ça le plus important : tout donner. C’est difficile de dire qui est le favori, on verra bien. Est-ce que je suis inquiet ? Jamais, quand je joue au foot, je ne le suis pas. Je suis convaincu que mon équipe fera un grand match» a ainsi confié Claudio Ranieri avant la rencontre. Alors que le nom de Carlo Ancelotti revient régulièrement dans la cité éternelle, l’ancien coach de Monaco et Nantes est en train de réussir sa mission, à savoir remettre l’équipe en route pour sauver l’exercice et préparer la saison prochaine. S’il peut obtenir un trophée en plus, il ne s’en privera pas également…