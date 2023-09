La liste des nommés pour le prix Puskas 2023 dévoilée !

Depuis 2009, le prix Puskas de la FIFA récompense le plus beau but de l’année qui vient de s’écouler. Et après une saison riche en buts fantastiques, les onze nommés pour la grande finale ont été dévoilés ce vendredi alors que tous les nominés pour les autres prix FIFA-The Best avaient été annoncés la semaine dernière. Pour rappel, pour ce nouveau millésime, seuls les buts inscrits entre 19 décembre 2022 et le 20 août 2023 ont été pris en compte.

Parmi cette flopée de magnifiques réalisations, on peut notamment retrouver ce but de Julio Enciso, inscrit contre Manchester United le 24 mai dernier avec Brighton. Les joueuses sont également bien représentées car Linda Caicedo, Sam Kerr ou encore Beatriz Zaneratto figurent dans ce scrutin. Qui succèdera donc à Marcin Oleksy, joueur amputé d’une jambe qui avait inscrit un superbe retourné acrobatique ? Réponse d’ici quelques semaines !

La liste complète :