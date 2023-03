Real Valladolid, Cruzeiro : Ronaldo fait déjà polémique

La suite après cette publicité

Ronaldo n’est jamais là où on l’attend. Depuis qu’il a raccroché les crampons, le Brésilien de 46 ans multiplie les projets avec plus ou moins de réussite. Après avoir lancé sa société 9ine sports & entertainment chargée de représenter des footballeurs, il a occupé le rôle de consultant pour la chaîne de télévision O Globo tout en étant ambassadeur du Real Madrid. Par la suite, il est devenu actionnaire minoritaire au sein du club de NASL de Fort Lauderdale avant de se lancer dans l’e-sport avec l’écurie brésilienne CNB. Mais depuis le 28 septembre 2018, il a décidé de se concentrer sur son activité de propriétaire de club. En effet, c’est à ce moment-là qu’il a acquis 51% des parts du Real Valladolid.

R9 est propriétaire de deux clubs

Pour cela, il a investi personnellement 30 millions d’euros via sa société Tara Sports 2018 SL. Une entreprise créée en mai 2018. Prêt à relever ce nouveau challenge, R9 a vite fait rêver les supporters de Valladolid lors de sa présentation. «Cette nouvelle gestion est définie en quatre mots : compétitivité, transparence, révolution et social (…) Comptez sur nous pour que le Real Valladolid consolide sa place en Liga et continue à construire de nouveaux défis. Si nous sommes tous unis, il sera très difficile de nous battre. Je veux que nous soyons tous partie prenante de ce club et j’invite le public à participer et à croire en nos projets. Donnez-nous des idées, des avis, des espoirs et critiquez-nous. Je veux que vous soyez le présent et l’avenir du Real Valladolid.»

Un discours qui a fait saliver les fans de l’écurie ibérique. Trois ans plus tard, Ronaldo a continué à étendre son empire puisqu’il a racheté le club brésilien de Cruzeiro. Une écurie qu’il connaît parfaitement puisqu’il a évolué là-bas plus jeune avant de rejoindre l’Europe et le PSV Eindhoven en 1994. Il Fenomeno a investi 62 millions d’euros pour acquérir 90% des parts de Cruzeiro, club de Serie B qui a connu une longue descente aux enfers à la suite de scandales financiers et de problèmes sportifs. Mais la légende auriverde avait à cœur d’aider son ancien club à se remettre sur pied.

L’ancienne star est critiquée au Brésil

Pour cela, il voyait grand pour l’écurie de Belo Horizonte. « Je suis trop content de conclure cette opération. Je dois rendre beaucoup de choses au Cruzeiro, je veux le replacer à la place qu’il mérite. On a beaucoup de travail et je demande aux supporters de se reconnecter à leur club, de retourner au stade, on va avoir besoin de force et d’union.» Deux ans plus tard, on ne peut pas vraiment dire que Ronaldo fasse l’unanimité. L’ancien attaquant devenu dirigeant est au centre des tensions aussi bien en Espagne qu’au Brésil. "Pourquoi Ronaldo est-il si critiqué par les fans de Cruzeiro et Valladolid ?", se demande d’ailleurs UOL.

Samedi dernier, R9 a été la cible des supporters de Cruzeiro suite à la défaite 2 à 0 face à l’América-MG, lors du match aller des demi-finales du Campeonato Mineiro. UOL explique que les fans, révoltés par la situation du club, s’en sont pris à l’ancien joueur, qui assistait au match depuis une loge. Pourtant, le propriétaire a fait pas mal de choses depuis sa prise de fonction. Il a réglé certaines dettes du club de sa poche afin de le sauver (il a payé 10 millions d’euros à la FIFA pour éponger la dette du club pour les transferts de Riascos, Arrascaeta et Rodriguinho) et tente d’assainir les finances, même si cela est un long processus. Il a aussi vu son club terminer 1er de Serie B et accéder à l’élite du foot brésilien à l’issue de la saison dernière.

L’Espagne n’est pas tendre avec Ronaldo

Malgré cela, R9 est critiqué. C’est un peu la même chose en Espagne où les fans le prennent pour cible. Pourtant, Valladolid évolue en Liga (14e avec 28 points). Mais UOL explique : «en Espagne, il est également relativement courant de voir des manifestations de supporters de Valladolid, tant sur les réseaux sociaux que sur des banderoles déployées dans le stade et le centre d’entraînement du club, avec des propos critiques envers l’ancien attaquant brésilien.» Estadio Deportivo confirme en précisant qu’«une partie des supporters critique le manque de présence de Ronaldo au quotidien et lors des matchs de Valladolid.» Mais David Espinar, directeur du cabinet de la présidence du club, l’a défendu.

«Il a une profession publique très importante, avec un programme large qui l’a empêché, par exemple, de pouvoir se rendre au match contre le Celta de Vigo, car il devait le faire. Mais il devait se rendre à Paris pour un événement de la FIFA (le gala The Best). Mais il va à tous les matchs qu’il peut. L’autre jour, il était au déjeuner avec l’équipe et il sera au prochain match contre l’Espanyol… Il doit s’occuper de beaucoup de choses, mais il ne laisse en aucun cas la gestion du Real Valladolid.» Ce qui n’est pas le sentiment d’une bonne partie des fans du club. Le son de cloche est un peu le même à Cruzeiro, où on aimerait le voir bien plus investi. Mais difficile pour lui de se partager entre les deux écuries et ses activités annexes.

Un dirigeant qui ne fait plus l’unanimité

UOL résume parfaitement la situation d’ailleurs. «Alors qu’il faisait quasi-unanimité à l’époque où il brillait sur les terrains, le deuxième meilleur buteur de l’histoire des Coupes du monde (15 buts) est loin de jouir du même statut dans la carrière qu’il a choisi d’exercer ces dernières années : celle de patron de clubs de football. Le principal reproche de ceux qui aiment Cruzeiro et de ceux qui aiment Valladolid, les deux équipes qui ont Il Fenômeno comme actionnaire majoritaire, est exactement le même : la gestion de Ronaldo est très bonne dans les domaines administratif et économique (ce qui augmente le profit du propriétaire), mais montre peu d’ambition pour obtenir des résultats expressifs sur le terrain.»

Venu au chevet de deux clubs dans le dur, Ronaldo a obtenu des résultats. Mais cela semble insuffisant aux yeux de certains qui souhaitent que l’ambition soit plus haute et que son investissement soit plus important. Malgré les critiques, celui qui occupe la fonction de propriétaire et président du conseil d’administration de l’écurie ibérique ne compte pas s’en aller. Estadio Deportivo précise que le natif de Bento Ribeiro sera là encore pendant plusieurs années et qu’il a encore des objectifs à atteindre comme faire en sorte que le club soit en bonne santé financière, investir dans un centre d’entraînement de qualité et rénover le stade. Il a d’ailleurs fait des réunions avec un candidat à la mairie de Valladolid, Jesús Julio Carnero. Au Brésil, Ronaldo veut aussi continuer à mettre sur de bons rails son club de cœur. Malgré les critiques, R9 est toujours d’attaque !