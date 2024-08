Mircea Lucescu est le nouveau sélectionneur de la Roumanie… à 79 ans !

À 79 ans, Mircea Lucescu est le présent et l’avenir de la sélection roumaine. L’emblématique technicien vient d’être nommé sélectionneur après le départ d’Edward Iordanescu. Celui-ci a mené son pays jusqu’en 8e de finale de l’Euro, éliminé par les Pays-Bas (3-0). Lucescu a signé pour deux ans avec pour objectif une qualification pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

« J’ai tout fait pour décliner l’offre » a-t-il prétendu lors de sa conférence de presse de présentation, préférant laisser ce poste prestigieux à un entraîneur plus jeune mais « je ne peux pas dire non à l’équipe nationale, cela aurait été lâche de ma part. » Ce poste lui est pas inconnu loin de là puisqu’il avait déjà été sélectionneur des Tricolori entre 1981 et 1986.