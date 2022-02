Thiago Silva vit un rêve à Chelsea

Bien que les supporters parisiens ne comprennent toujours pas son départ il y a déjà un an et demi, encore plus après le recrutement de Sergio Ramos, Thiago Silva continue d'enchainer les performances de haut-niveau et prouve encore, si c'était nécessaire, quel grand défenseur il est. Le Brésilien avait rejoint Chelsea à l'été 2020 après avoir échoué en finale de la Ligue des Champions avec le PSG. Depuis, il s'est imposé dans la défense à trois des Blues et il plaît énormément aux supporters londoniens, qui lui ont déjà attribué un chant !

"ACHO QUE TÔ VIVENDO UM SONHO." 👏 Thiago Silva se rendeu a torcida do Chelsea e ponderou sobre o aumento da responsabilidade, em papo exclusivo com o nosso repórter @fredcaldeira. #CasaDaChampions #HBOMax pic.twitter.com/6sith4462K — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) February 23, 2022

Ce mardi soir, il a encore été impérial dans l'anticipation et il s'est même payé le luxe d'établir un nouveau record personnel en Ligue des Champions. Interrogé en zone mixte par le média brésilien TNT Sports, «O Monstro» est revenu sur son passage à Chelsea, n'oubliant pas de remercier les personnes l'ayant fait venir : «je vis un rêve, je ne m’attendais pas que ce soit aussi bon. Les chants des supporters me rendent fier, cela ne montre pas seulement ce que j’ai fait mais ce que je continue à faire, ça augmente aussi le niveau de responsabilité. Je vis l’un des plus beaux rêves de ma vie. Je remercie encore Lampard et Marina, qui ont eu confiance en moi.»