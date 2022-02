Ligue des Champions : Thiago Silva s'offre un impressionnant record personnel

Ce mardi soir, le LOSC de Jocelyn Gourvennec se rendait à Londres pour y affronter Chelsea à Stamford Bridge en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Les Dogues se sont inclinés deux buts à zéro, et malgré leur engagement ne seront jamais parvenus à inquiéter la défense des Blues. En effet, Chelsea s'est montré solide derrière, notamment grâce à son central brésilien, Thiago Silva, qui a battu un de ses records personnels en Ligue des Champions selon OPTA.

12 - Chelsea's 37-year-old centre-back Thiago Silva won possession 12 times tonight against Lille, the most he's ever done so in a Champions League match, with tonight his 94th appearance in the competition. Rock. pic.twitter.com/UhLL840KzP