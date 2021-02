Barça-PSG : la réaction du héros Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Le Paris SG s'est imposé largement sur la pelouse du FC Barcelone (1-4, 8e de finale de Ligue des Champions), faisant un très grand pas vers les quarts de finale de la compétition. Et les Rouge-et-Bleu peuvent remercier Kylian Mbappé (22 ans). Très attendu en l'absence de Neymar et Angel Di Maria, l'attaquant a répondu présent et n'a pas déçu, inscrivant même un retentissant triplé face aux Blaugranas.

Évidemment, au micro de RMC Sport au sortir de la rencontre, le champion du monde 2018 avait le sourire. «On est très content, c'était un match très important pour nous, on voulait venir ici et gagner, c’est ce qu’on a fait, et avec la manière», a-t-il lâché avant d'évoquer sa prestation personnelle.

Très heureux à Paris

«C’est très bien, je suis content, j’ai toujours voulu donner le meilleur de moi-même avec le maillot du PSG, c'est un maillot qui me tient à cœur, j'ai toujours tout donné, j'ai parfois manqué de réussite, mais je ne vais jamais me cacher. Aujourd’hui, le travail acharné paye», a lancé l'ancien de l'AS Monaco.

S'il a souhaité saluer le travail de Mauricio Pochettino et son prédécesseur Thomas Tuchel et se reconcentré sur la Ligue 1 et le rendez-vous contre l'ASM dimanche, le jeune buteur a également pris le temps d'évoquer son avenir, toujours en suspens. «La question revient souvent. Ce serait "con" de jouer son avenir sur un match, bon ou mauvais... Je laisse parler, je n’écoute pas trop ce que les gens disent sur mon avenir. J'ai toujours dit que j'étais heureux ici, je suis encore plus heureux avec ce genre de matches», a-t-il conclu. C'est dit.