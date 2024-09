Lens - OL : la frustration de Jonathan Gradit

Dans un match globalement fermé où l’OL aurait pu l’emporter avec un peu plus de réussite, le RC Lens a finalement récupéré le point du match nul en fermeture de la quatrième journée de Ligue 1. Présent au micro de DAZN après la rencontre, Jonathan Gradit, défenseur des Sang et Or, a cependant fait part de sa frustration. «Oui forcément quand on n’arrive pas à marquer et à gagner il y a toujours de la frustration, on voulait gagner ce soir mais on est tombé sur une belle équipe. On a pêché dans la dernière passe ou l’avant dernière pour se créer de réelles occasions donc on est un peu frustré».

Pour autant, le défenseur lensois a également voulu saluer le bon début de saison réalisé par ses coéquipiers. «Le côté positif est qu’on ne prend pas de but donc ça reste positif pour la suite. Lyon a bien défendu mais nous dans le dernier geste, on s’est un peu précipité, c’est dommage. On n’a pas perdu en 4 matches, on fait nul contre Monaco et l’OL, tout n’est pas à jeter, ça reste un bon début de saison pour nous».