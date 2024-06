Pologne - Pays-Bas : les compositions officielles

Futurs adversaires des Bleus lors de cette phase de poules, la Pologne et les Pays-Bas s’affrontent à partir de 15h du côté de Hambourg. Favoris de cette opposition, les Oranjes ont à cœur de bien figurer dans cette compétition, la victoire est obligatoire ce dimanche. En face, la Pologne aborde ce match avec moins de pression, dans le peau de l’outsider. Ce match est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Au niveau des compositions d’équipes, Michal Probierz opte pour un 3-4-2-1. Le capitaine Szczesny dans le but, un axe central Kiwior-Salamon-Bednarek, Frankowski et Zalewski en pistons. Au milieu, on retrouve la paire Zielinski-Romanczuk. Enfin en attaque, Urbanski et Szymanski accompagnent Buksa, en l’absence de Lewandowski (blessure). Chez les Oranjes, Ronald Koeman fait dans le classique avec son 4-3-3. Verbruggen en gardien, une charnière De Vrij-Van Dijk, Aké et Dumfries sur les côtés. Pas de surprise au milieu avec les présences de Schouten, Reijnders et de Veerman. Pour animer le front de l’attaque, Simons et Gakpo accompagnent Depay.

Les compositions

Pologne : Szczesny © - Salamon, Bednarek, Kiwior - Frankowski, Zielinski, Romanczuk, Zalewski - Urbanski, Buksa, Szymanski

Pays-Bas : Verbruggen - Dumfries, De Vrij, Van Dijk ©, Aké - Schouten, Reijnders, Veerman - Simons, Depay, Gakpo