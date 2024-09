Le PSG explose des records de billetterie

Le Paris Saint-Germain vice-champion d’Europe des revenus liés à la billetterie. Avec un stade relativement petit (48 000 places) par rapport aux autres grands d’Europe, le PSG et son Parc des Princes se sont imposés comme des monstres de la vente de tickets. D’après L’Équipe, le club francilien a réalisé, lors de la saison 2022-2023, 153 millions de recettes grâce à sa billetterie, un chiffre impressionnant vis-à-vis de la capacité maximale du Parc-des-Princes, et qui devrait encore grimper lors des saisons suivantes. C’est simple, personne ne fait mieux, à l’exception du FC Barcelone avec 166 millions d’euros récoltés.

La suite après cette publicité

Le PSG peut se targuer de mettre dans son rétroviseur plusieurs grands clubs européens avec d’immenses stades pouvant compter entre 30 et 50 000 places supplémentaires (Signal Iduna Park, San Siro, Emirates Stadium). Un score qui peut en partie s’expliquer par le montant exorbitant de certaines places au Parc, jusqu’à 5 000 euros en VIP, et l’augmentation globale des prix au sein de ce dernier. Malgré ces statistiques flatteuses, Paris et ses dirigeants en veulent plus. Le Qatar chercherait avec insistance une solution pour évoluer dans un plus grand stade, quels que soient les moyens mis en œuvre.

Pour ce match, Parions Sport en Ligne vous offre un bonus de bienvenue de 85€ et 15€ sans dépôt avec le code FM15. La victoire du PSG peut vous rapporter 420€.

La suite après cette publicité

Suivez le match ARSENAL-PSG sur CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.