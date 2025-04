HAC : Fodé Ballo-Touré reste confiant dans la course au maintien

Défait par le PSG (1-2) lors de la 30e journée de Ligue 1, Le Havre reste plus que jamais en danger. 16e avant les rencontres de Saint-Etienne et Montpellier, le club havrais devra, par ailleurs, gérer un calendrier compliqué en cette fin de saison pour assurer sa survie dans l’élite du football français.

Présent en zone mixte au Parc des Princes, Fodé Ballo-Touré a malgré tout affiché une certaine sérénité. «Aujourd’hui, il nous a manqué de l’efficacité pour espérer ramener un point du Parc. C’est dommage. Il reste désormais 4 matches, ce sont 4 finales, nous allons essayé de tout gagner ou au moins de prendre le maximum de points. On vit la situation avec sérénité, on fait confiance à notre coach Didier Digard», a ainsi avoué le latéral gauche des Ciel et Marine.