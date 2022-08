Nice : le tacle de Jean-Clair Todibo à Christophe Galtier

L'aventure de Christophe Galtier au PSG semble être partie sur de bonnes bases avec une victoire en Trophée des Champions face à Nantes. Ces mêmes Canaris qui l'avaient battu en finale de Coupe de France avec Nice en mai dernier. Cette histoire avec le Gym s'est d'ailleurs mal terminée puisqu'une fracture avait déjà eu lieu avec le groupe et Julien Fournier, alors directeur sportif. Il semblerait qu'il fallait une fin entre Galtier et le club azuréen selon Jean-Clair Todibo, qui a connu sa meilleure saison sous les ordres de l'entraîneur champion de France avec Lille.

«Il est parti au PSG, tant mieux pour lui. Je pense que c’est une très bonne chose et on lui souhaite le meilleur. Mais ce n’était pas la même relation qu'avec Julien Fournier. Il n’y avait aucun problème entre nous, c’était une relation professionnelle. C’était plus que du foot avec Julien», affirme le défenseur à Nice-Matin. Il estimé également que la moindre des choses aurait été de dire au revoir au groupe. «Moi je serais venu voir tout le monde pour dire au revoir avant mon départ. Chacun sa méthodologie, on voit peut-être les choses différemment. Mais ce n’est pas une critique.»