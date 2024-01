Parc des Princes : la mairie de Paris a des solutions pour le PSG

La tension est remontée d’un cran ces dernières heures entre le PSG et la mairie de Paris. La faute aux protagonistes, comme cette première sortie de David Belliard, adjoint en charge de la transformation de l’espace public, en début de semaine à laquelle Nasser Al-Khelaïfi a répondu avec fracas mettant en cause des préjugés racistes. L’élu écologiste n’a pas tardé à répliquer dès le lendemain. «Me traiter de raciste relève de la diffamation, et n’est pas au niveau des enjeux de ce débat important.» Le sujet est déjà épineux puisque le club souhaite racheter le Parc des Princes et menace de délocaliser les matchs à domicile ailleurs, notamment dans un éventuel nouveau stade qui serait probablement construit en dehors de la capitale. Après ces échanges d’amabilité par médias interposés, la mairie de Paris tente de prôner l’apaisement.

La suite après cette publicité

Ce matin, Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie, affirme au micro de Sud Radio avoir fait des propositions au PSG. «La maire a dit des choses très claires. Elle souhaite que le Parc des Princes reste dans le patrimoine des Parisiens. C’est un bien des Parisiens, un bien commun. L’actionnaire actuel du PSG est très bien. Il a beaucoup apporté au développement du club. Nous sommes en soutien du projet de rénovation du Parc, du développement du PSG», réaffirmant donc que le stade de la porte d’Auteuil n’est toujours pas à vendre. «Nous souhaitons que le PSG reste au Parc des Princes et que le Parc des Princes reste un stade de foot. Pour cette garantie, il faut que cela reste un bien commun en faveur des Parisiens. (…) On a plein de propositions à faire, on veut juste dialoguer. L’actionnaire trouvera les moyens de rentabiliser les investissements qu’il fera. Nous avons plein de propositions innovantes. Mais il faut que nous puissions en discuter rapidement et le faire sereinement, pas par médias interposés.» Le PSG va devoir se faire une raison… ou déménager.