EdF : la réponse froide de Didier Deschamps aux critiques

Depuis plusieurs années désormais, Didier Deschamps est pointé du doigt avec l’équipe de France. Pourtant vainqueur de la Coupe du monde 2018 et auteur de plusieurs épopées dans les grandes compétitions, le sélectionneur français ne fait pas l’unanimité pour un jeu jugé trop pauvre vu la qualité de l’effectif à sa disposition. Ce lundi, l’équipe de France s’est pourtant imposée face à la Belgique à Lyon. Sifflée, l’équipe de France traverse une période où quelques supporters français ont un clair désamour à son égard.

Interrogé par TF1 à l’issue du match sur les critiques sur son équipe et lui, Didier Deschamps a envoyé une pique à ses détracteurs : «je n’ai pas entendu les sifflets. Mais vous savez, les critiques, je ne vais pas dire que je suis né avec, mais ça fait partie du jeu, c’est ma responsabilité, moi je suis en immersion par rapport à tout ce qui se passe. Ça n’a pas d’influence sur moi, mais sur les joueurs, l’environnement… Quand on vient, on supporte l’équipe de France, alors les sifflets… Que des gens soient mécontents, déçus, qu’ils le manifestent, pourquoi pas, mais là quand les joueurs sont sur le terrain… Je ne pense pas que ce soit pour le bien de l’équipe de France.»