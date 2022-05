BL : mauvaise opération pour Leipzig, défait à Gladbach, Leverkusen consolide sa 3ème place

La mauvaise opération du soir est pour le RB Leipzig en Allemagne. Malgré un nouveau but de Christopher Nkunku, son 31ème de la saison, la formation entraînée par Domenico Tedesco s'est inclinée sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach (1-3) ce lundi soir, pour le compte de la 32ème journée de Ligue 1. Breel Embolo avait ouvert le score pour les locaux, avant que Jonas Hofmann ne s'offre un doublé pour offrir la victoire aux siens. L'expulsion de Nico Elvedi pour un tacle en tant que dernier défenseur n'aura finalement été qu'anecdotique au Borussia-Park.

La suite après cette publicité

Leipzig manque l'opportunité d'intégrer le top 4 et voit ses chances de Ligue des champions se réduire, à deux journées de la fin car, dans le même temps, le Bayer Leverkusen a consolidé sa troisième place au classement en disposant tranquillement de l'Eintracht Francfort (2-0), grâce notamment au 22ème but de Patrik Schick cette année en championnat. Cet enchaînement de résultats est également une mauvaise nouvelle pour la France et la Ligue 1. Pour rappel, si Leipzig termine dans les quatre premiers en Bundesliga et remporte la Ligue Europa, le troisième de L1 sera directement qualifié pour la phase de poules de la prochaine C1.