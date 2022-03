Real-PSG : Modric et Ancelotti comptent sur Camavinga

Alors que Casemiro est suspendu et que Toni Kroos est incertain, Eduardo Camavinga pourrait bien avoir du temps de jeu mercredi face au Paris SG (8e de finale retour de Ligue des Champions). Le milieu de terrain international tricolore a en tout cas toute la confiance de son entraîneur au Real Madrid Carlo Ancelotti. «Il traverse un bon moment de forme, j’ai totalement confiance en lui, qu’il démarre le match ou qu’il entre en jeu», a lâché le technicien italien en conférence de presse. Quelques instants avant lui, Luka Modric avait, lui aussi, évoqué l'ancien Rennais.

La suite après cette publicité

«Edu a fait un grand match contre la Real, il est encore jeune, il doit continuer comme ça, il faut être patient avec lui, il a de la personnalité, il est fort, il n’a pas peur, il doit continuer comme ça. Nous, les joueurs les plus expérimentés, on est là pour l’aider, lui donner des conseils. Il doit continuer ce qu’il fait. Je ne suis pas étonné de son match vu comment il s’entraîne. Il a un grand avenir, il a tout pour être une pièce importante pour le Real dans l’avenir et peut même l’être dès aujourd’hui. Il faut simplement qu’il apprenne, qu’il grandisse et qu’il aide le Real», a-t-il lancé. N'en jetez plus !

Pour ce match retour Real - PSG, créez votre compte Unibet dès aujourd'hui et profitez du bonus 200€ offerts avec le code FMUNI. Misez 200€ sur une victoire du PSG pour tenter de remporter 544 € (cote à 2,72). (cotes soumises à variation)