CdM 2022, Brésil-Corée du Sud : la réaction de Neymar

Le Brésil a facilement disposé de la Corée du Sud (4-1). Qualifiés pour les quarts de finale du Mondial, les Auriverdes affronteront la Croatie. Avec un Neymar remis de sa blessure à la cheville. Titulaire au coup d’envoi, le numéro 10 de la Canarinha a même inscrit un but sur penalty. À la fin du match, le Parisien confiait sa joie, mais a également eu des mots pour Pelé.

« C’est difficile de parler en ce moment de Pelé, mais on lui souhaite le meilleur. Nous espérons qu’il va se rétablir le plus rapidement possible. J’espère qu’il a aimé cette victoire, qu’il en a profité. Obtenir des résultats comme ça, c’est une grande fierté. Jamais je n’aurais imaginé atteindre ce chiffre (76 buts inscrits en sélection, à une longueur de Pelé, ndlr), je suis heureux », a-t-il déclaré au micro de beIN Sports.