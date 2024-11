PSG : le gros reproche de Luis Enrique à Gianluigi Donnarumma

Par le passé, le dossier des gardiens a souvent été sensible au Paris Saint-Germain. En effet, les pensionnaires du Parc des Princes avaient dû gérer la cohabitation entre Salvatore Sirigu et Kévin Trapp. Ce dernier a ensuite été bousculé par Alphonse Aréola. Puis, le Français a dû composer avec la concurrence de Gianluigi Buffon. Puis, c’est Keylor Navas qui a occupé le poste de numéro 1 avant l’arrivée de Gianluigi Donnarumma. Depuis, les entraîneurs se sont succédé mais le portier italien est resté en place.

La suite après cette publicité

Mais ce week-end, L’Equipe a révélé que Luis Enrique ne serait pas contre bouleverser sa hiérarchie des portiers, alors que Matvey Safonov faisait a priori office de doublure et qu’Arnau Tenas était plutôt en troisième position. D’ailleurs, il a préféré utiliser le Russe samedi face au Racing Club de Lens. Le portier recruté durant le dernier mercato d’été a rendu une copie plutôt intéressante. En conférence de presse, Lucho avait expliqué son choix : «je savais que l’on aurait beaucoup de difficultés en raison du pressing de Lens, un pressing très haut, des duels très forts où le seul joueur libre est le gardien.»

Lucho agacé par "Gigio"

Il a ajouté ensuite : «j’ai une obsession totale à l’idée que tous les joueurs soient prêts à jouer à tout moment. Safonov, Tenas, Donnarumma doivent être prêts à tout moment. Si je veux que ce soit le cas pour les gardiens, je veux aussi que ce soit le cas pour tous les autres joueurs. Aujourd’hui, Safonov nous a généré une certaine supériorité. Il a été très bon et ça n’a pas été facile pour lui. Je suis très content de sa performance.» Et cela pourrait lui donner des idées face à l’Atlético de Madrid en Ligue des champions demain soir.L’Equipe, qui joue au jeu des comparaisons entre "Gigio" et Safonov, explique qu’il existe encore des doutes concernant l’identité du portier qui débutera demain soir.

La suite après cette publicité

D’autant que le coach du PSG a des choses à reprocher à Donnarumma, notamment par rapport à son jeu au pied et la verticalité de son jeu. Des points qui ont été discutés en interne et où le Russe donne de meilleures garanties que l’ancien de l’AC Milan. Le quotidien sportif ajoute que Lucho a «une forme d’irritation face à l’incapacité de Donnarumma à répondre à ses consignes sur cet aspect.» Ses difficultés dans le jeu aérien sont aussi pointées du doigt. Il reste à savoir si les impressions laissées par Safonov conduiront au déclassement de "Gigio" face à l’Atlético demain soir en C1. D’autant que L’Equipe ajoute que Tenas, qui n’a pas encore joué, est toujours dans les petits papiers du staff et qu’il aura sa chance à un moment ou un autre.

Pour ce match, Parions Sport en Ligne vous double votre premier pari, jusqu’à 90€ de bonus et vous offre 10€ de crédit avec le code FM10. Un 1er but de Barcola face à l’Atlético vous rapporte jusqu’à 477€.

La suite après cette publicité

Suivez le match PSG-ATLETICO sur CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.