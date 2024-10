La réponse de Lamine Yamal aux insultes racistes du Santiago Bernabéu

La maturité de Lamine Yamal à 17 ans seulement continue d’éblouir le monde du football. Interrogé sur les insultes racistes qu’il a subi au Santiago Bernabéu, le jeune blaugrana n’a pas souhaité polémiquer. «En fin de compte, celui qui est sur le terrain, c’est moi et celui qui célèbre le but, c’est aussi moi… Si les fans à l’extérieur vous disent quatre stupidités, vous ne devez pas vous en soucier. C’est l’inverse. Si on vous dit cela, c’est que vous vous débrouillez très bien», a révélé Lamine Yamal à Marca.

Tout juste nommé vainqueur du trophée Kopa, devenant par ailleurs le plus jeune lauréat, le Barcelonais veut déjà viser plus haut. Huitième du classement général, l’ailier de 17 ans continue de battre tous les records de précocités et aurait un rêve en tête. Devenir le plus jeune ballon d’or de l’histoire en battant, Ronaldo Nazario, vainqueur en 1997 à 21 ans et 96 jours. Peut-être dès l’année prochaine, si le Barça continue sur son excellente lancée.