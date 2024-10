Élections FFF : un premier concurrent pour Philippe Diallo

Grand favori à sa propre succession, Philippe Diallo ne sera en revanche pas le seul à se présenter aux élections pour la présidence de la FFF, le 14 décembre. Ce mercredi, l’ancien directeur général de la Ligue du football amateur, Pierre Samsonoff, a indiqué à L’Équipe qu’il se présenterait également, trois ans après avoir quitté la FFF.

L’homme de 47 ans doit désormais trouver les candidats qui composeront sa liste, et deviendront membres du prochain Comité exécutif de la FFF en cas de victoire. Pour le moment, il a révélé s’appuyer sur trois présidents de district, à savoir Jérôme Boscari (Tarn-et-Garonne), Marco Sentein (Haute-Garonne) et Christophe Cailliet (Yonne), pour tenter de convaincre les clubs amateurs et professionnels d’adhérer à sa cause.