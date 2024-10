FFF : la grande décision de Jean-Michel Aulas !

À moins de deux mois des élections du Président de la FFF et de ses colistiers (qui deviendront membres du prochain Comité exécutif de la FFF), Jean-Michel Aulas a fait de grandes annonces. Ce jeudi, le vice-président de la FFF a indiqué qu’il figurerait bien sur la liste menée par Philippe Diallo, l’actuel président de la 3F, bien parti pour remporter les élections du 14 décembre. Une décision prise après discussion avec ce dernier, alors qu’il était au départ pressenti pour se consacrer à son activité de président de la Ligue professionnelle féminine.

« J’avais émis l’idée que je ne resterai qu’à la présidence de la Ligue féminine. Mais à plusieurs reprises, j’ai été sollicité par Philippe (Diallo) et par un certain nombre d’autres personnes. Je me suis dit que c’était bien de pouvoir défendre le football féminin au plus haut niveau et puis peut-être aussi d’apporter un peu d’expérience complémentaire au sein de la Fédération. Cela valait le coup de tenter une nouvelle réélection. J’ai donc accepté la proposition d’être la liste, a indiqué l’ancien patron de l’OL à L’Équipe. Quant à l’idée de poursuivre en tant que vice-président de la FFF, il a refilé la patate chaude à Diallo. C’est le président qui l’exprimera. Mais effectivement, en ce qui me concerne, je serai ravi de pouvoir poursuivre cette mission qui est beaucoup plus importante que je ne l’avais imaginée au départ. Je pensais qu’elle était un peu consultative, alors qu’en fait elle est très opérationnelle. »