Amical : l’OM ne s’impose toujours pas

Avant de s’envoler pour Marseille ce jeudi, l’OM devait jouer son dernier match sur les terres anglaises. Ce mercredi, ils affrontaient, sous une fine bruine, le Betis Séville, au Proact Stadium de Chesterfield. En voisin, l’icône du début des années 80, Chris Waddle, était venu pour saluer les supporters euphoriques. Concernant le terrain, Igor Tudor inaugurait un 3-5-2. Jonathan Clauss, Luis Suarez et le portier Ruben Blanco, fêtaient leur première titularisation.

La suite après cette publicité

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que pour le moment, cette préparation n’est pas fantastique. Les Marseillais se sont imposés contre MGCBFC, un club amateur, avant de subir deux défaites face à Norwich (0-3) puis Middlesbrough (0-2). Dans une première période où les deux équipes se sont rendus coups pour coups physiquement, il n’y a pas eu de grands mouvements.

Pas de but en première mi-temps

Au bout de cinq minutes, on a même cru à une ouverture du score espagnole. En tentant de relancer, Samuel Gigot envoyait le cuir sur Willian José, qui butait sur Blanco (5e). Coté marseillais, pas grand-chose. Jonathan Clauss, lancé par Matteo Guendouzi, tentait bien de remettre à Luis Suarez, sans succès (9e). Quasiment instantanément, c’était au tour de Sergio Canales de mettre à rude épreuve Blanco. Malgré la voix donnée par Igor Tudor sur le côté, on peinait à voir quelque chose d’intéressant hormis un coup franc de Payet (14e).

Avant la pause, Juanmi, très nerveux ce soir, voyait son but refusé pour une position de hors-jeu (31e). Une nouvelle fois, l’OM ne trouvait pas le chemin des filets après 45 minutes. Forcément, on s’attendait à quelques changements à la pause, mais Clauss échangeait juste de position avec Ünder en passant de piston droit à piston gauche. Pau Lopez, lui aussi faisait son entrée. Sur la reprise, Sergio Canales envoyait sa tentative dans les tribunes. Juste devant la tribune presse, Milik, Caleta-Car, Lirola, Bakambu, Balerdi et Gerson s’échauffaient sous les chants des quelques supporters qui donnaient beaucoup de voix.

La tuile pour Paul Lopez

Malgré un déséquilibre certains des deux formations, on apercevait peu d’occasions et l’état physique des 22 acteurs se dégradaient. On avait déjà pu observer quelques joueurs, notamment les pistons marseillais, mains sur les genoux aux alentours de la demi-heure de jeu. Sur le terrain, lLe Betis n’était pas loin de trouver la faille sur un contre, mais Pau Lopez sortait dans les jambes de Juanmi jusqu’au milieu de terrain (57e).

La valse des changements pouvait alors commencer. On : Milik, Gerson, Bakambu et Balerdi, exit : Luis Suarez, Pape Gueye, Isaac Toure et Dimitri Payet (64e). Le Réunionnais avait d’ailleurs droit à sa standing ovation des 4256 personnes présentes. Mais la mauvaise nouvelle de la soirée était la sortie, sur blessure, de Pau Lopez, remplacé par Simon Ngapandouetnbu (69e).

Fin de match tendue

Cela redevenait une nouvelle fois très approximatif des deux côtés, même si Milik essayait de remettre des ballons et que Clauss envoyait le cuir dans les nuages (73e). Les changements continuaient avec les entrées de Lirola et de Caleta-Car, mais toujours pas de but. Pourtant on y a cru. Sur un superbe service de Gerson, Jonathan Clauss centrait à merveille pour un Bakambu seul dans les six mètres et dont la tête passait à côté (82e).

Finalement c’est arrivé. Sur un centre de Gerson, Lirola remettait dans la surface et Milik terminait en renard (1-0, 87e). Alors qu’on pensait la victoire assurée, les Espagnols égalisaient par l’intermédiaire de Rodri (1-1, 90e) dans les derniers instants. Ce n’était donc pas une belle soirée, ternie un peu plus par une grosse échauffourée après l’égalisation. Les Phocéens, ne se sont pas rassurés défensivement et offensivement, c'est toujours compliqué. Sur les trois rencontres, l’OM n’a trouvé le chemin des filets qu’une fois et a encaissé 6 buts. Il va falloir commencer à réagir…