Le Havre condamne les débordements lors du match contre l’OM

Après l’ouverture du score d’Amine Gouiri au Stade Océane, samedi soir, le temps s’est arrêté. Que ce soit dans les cœurs marseillais, qui se sont vus virtuellement en Ligue des Champions, comme sur la montre de l’arbitre, obligé d’interrompre le jeu suite aux échauffourées violentes dans les tribunes entre marseillais et havrais, qui ont conduit à un envahissement partiel du terrain.

Dans un communiqué publié sur leur site, les dirigeants du HAC ont «fermement condamné les comportements violents et totalement disproportionnés. Le HAC étudie depuis hier soir les différents moyens en sa possession pour établir les responsabilités individuelles et collectives qui ont généré ces troubles manifestes. Le Stade Océane est et doit rester un lieu de fête dans lequel les amoureux du HAC et du football, toutes générations confondues, peuvent vivre des moments de passion positive.» Après plusieurs dizaines de minutes d’interruption, le jeu a finalement repris, et a vu l’OM s’imposer 3-1, sécurisant sa place sur le podium.