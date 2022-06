Hongrie : le gouvernement défend les enfants qui ont sifflé l'Angleterre

Ce samedi à la Puskas Arena, la Hongrie a dominé l'Angleterre à la surprise générale (1-0). Mais c'est dans les tribunes que le match a fait parler. Et pour cause. Alors que le match était censé être à huis clos à la suite de slogans racistes et homophobes lancés durant l'Euro 2021, l'enceinte était remplie de près de 35 000 personnes. La Hongrie avait ainsi contourné le problème en invitant des enfants de moins de 14 ans accompagné d'un adulte, ce qui est autorisé par l'UEFA.

Mais au coup d'envoi, lorsque les joueurs anglais ont posé le genou à terre, en signe de lutte contre le racisme, ils ont été copieusement sifflés par le public et donc par les enfants invités au stade. Ce qui a provoqué l'indignation du coach Gareth Southgate. Le gouvernement hongrois s'est empressé de réagir et a logiquement pris la défense de son public ce dimanche. «Ceux qui pensent que des enfants assistant à un match de football à Budapest peuvent être blâmés pour n'importe quel type de déclaration politique sont vraiment des idiots. Félicitations à notre équipe nationale. Applaudissements pour les 35.000 enfants», a lancéle secrétaire d'État à la communication et aux relations internationales du pays sur Twitter. Voilà qui ne va rien arranger.

Anyone who thinks that children attending a football match in Budapest can be blamed for any kind of political statement is truly an idiot.



Congratulations to our national team, applause for the 35,000 kids.@Tom_Morgs @philmcnulty @NickAmes82 @squiresexpress @johncrossmirror pic.twitter.com/AMQ80WOZJW