Ligue 1 : Saint-Etienne enchaîne, Strasbourg arrache le nul, match fou entre Metz et Bordeaux

À la suite du sublime succès de Brest contre Lens, plus tôt ce dimanche (4-0), la 14e journée de Ligue 1 se poursuivait. Après un très bon début de saison, le SCO d'Angers restait sur quatre rencontres sans la moindre victoire et devait se relancer à domicile, contre le FC Lorient, également sur une mauvaise série de six matches sans victoire. Mais malgré de belles opportunités des Bretons tout au long de la rencontre, à l'image de Moffi (37e), mais Angers s'est montré solide et appliqué et n'a pas craqué. C'est finalement sur un penalty parfaitement transformé par Mangani (1-0, 67) qu'Angers (6e) l'a emporté avant d'aller à Lens lors de la prochaine journée. Lorient, qui redescend à la 15e place, recevra Rennes.

Également sur une mauvaise série depuis le début de la saison, l'ASSE a enfin gagné sa première rencontre contre Clermont lors de la dernière journée et devait renouer avec le succès à Troyes, aussi dans la course au maintien. Mais après une large domination, les Stéphanois ne parvenaient pas à trouver la faille malgré des occasions nettes en première période de Nordin (28e) et Boudebouz (39e). Mais finalement, l'ASSE a ouvert le score sur une sublime frappe lointaine de Trauco (1-0, 61e). Au fond du gouffre jusqu'à présent, l'ASSE revient à un point de Clermont et Troyes et reprend espoir, avant la réception du PSG.

Match fou à Saint-Symphorien

Mais l'attraction de cette journée était du côté de Metz. En déplacement chez les Grenats afin de grappiller des points importants et s'éloigner de la zone rouge, Bordeaux réalisait une entame parfaite et ouvrait le score grâce à un centre coupé par Elis (1-0, 17e), avant de faire le break avant la pause grâce à Oudin (2-0, 39e). Mais alors que tout était parfait en première période, le FCBG s'est écroulé. Tout juste avant la pause, De Preville redonnait espoir aux Messins (2-1, 45e). Mais juste après la pause, Nguette égalisait d'un bel enchaînement (2-2, 52e). La fin de rencontre s'est ensuite emballée et Oudin redonnait l'avantage à Bordeaux d'une belle frappe lointaine (3-2, 66e).

Metz s'est ensuite retrouvé à dix après l'expulsion de Boulaya (68e), mais dans la foulée, Nguette s'offrait un doublé d'une belle tête et égalisait pour Metz (3-3, 70e). Un nul qui n'arrange personne puisque Metz reste lanterne rouge avant un déplacement à Nice. De son côté, Bordeaux est 16e avant de revoir Brest. Enfin, dans l'autre rencontre de la journée, Reims a dominé toute la rencontre à Strasbourg grâce à une réalisation d'Ekitike en première période (1-0, 22e). Mais à la suite d'un sublime coup-franc frappé par Bellegarde, Strasbourg a arraché le nul dans les derniers instants (1-1, 90e+7). Avec ce nul, le SDR enchaîne un cinquième match sans succès et reste 15e. Strasbourg manque le coche, mais reste à la 7e place.

