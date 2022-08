Autriche : Marin Ljubičić le phénomène croate qui marche sur les pas d'Erling Braut Haaland

La Croatie se tourne vers l'Autriche pour ses attaquants ! Alors que le jeune Roko Šimić, fils de Dario Šimić, prend doucement son envol du côté du Red Bull Salzbourg, un autre attaquant de l'équipe U21 croate est en train de s'affirmer comme une référence au sein de la Tipico Bundesliga. Arrivé cet été en provenance de l'Hajduk Split avec qui il a gagné la Coupe de Croatie 2022, Marin Ljubičić porte le maillot du Linzer ASK. Auteur de 8 buts en 37 matches avec les Hajduci la saison dernière, le joueur de 20 ans a été prêté avec option d'achat en Autriche. Devenu un club référent sur la scène locale, le LASK a saisi l'opportunité afin de se renforcer. Un choix déjà payant.

Auteur de 3 buts en Coupe d'Autriche contre Schwaz (9-1), il a démarré fort la saison avec un but et une offrande contre l'Austria Klagenfurt (3-1), puis une nouvelle réalisation contre l'Austria Vienne (1-1) avant d'inscrire un quadruplé contre Wolfsberger (5-1). Contre ces derniers, il avait même ouvert le score après seulement 27 secondes de jeu ! Avec déjà 9 buts et 1 offrande en 4 matches officiels, il marque ainsi toutes les 28 minutes de jeu. Une statistique énorme à laquelle on peut en rajouter une autre. Avec 6 buts en 3 matches de championnat, seulement Tibor Nyilasi (1983) et Oliver Bierhoff (1990) ont réalisé de tels débuts en fanfare selon Opta.

De meilleurs débuts qu'Erling Haaland

Malgré des performances de haut vol, le principal intéressé est assez perfectionniste. «Je dois encore m'améliorer à tous égards. Tête, course, pied gauche et droit, également en ce qui concerne la finition. J'ai encore beaucoup de place pour l'amélioration» notait-il pour Sky Austria. Pour autant, son quadruplé inscrit ce samedi contre Wolfsberger lui a permis de faire le plein de confiance : «je n'avais jamais réussi un quadruplé dans ma carrière professionnelle, mais je ne suis pas professionnel depuis si longtemps (rires). Cela signifie beaucoup pour moi, surtout pour ma confiance. J'essaie toujours de me surpasser et de m'améliorer.»

6 – Marin Ljubicic has scored 6 goals in his first 3 games in the Austrian Bundesliga. Since the Austrian Bundesliga was founded, only Tibor Nyilasi (1983) and Oliver Bierhoff (1990) have previously achieved this feat. Goleador. pic.twitter.com/6iv38AOzJs — OptaFranz (@OptaFranz) August 6, 2022

«Jusqu'à présent, je pense que j'ai plutôt bien fait mon travail. J'espère pouvoir tenir mon quota. Je veux faire un pas à la fois, toujours rester concentré et être là pour l'équipe. Les buts viennent ensuite tout seuls, le nombre n'est pas si important» a-t-il poursuivi pour la chaîne nationale autrichienne. Performant, Marin Ljubičić fait d'ailleurs déjà l'unanimité auprès de ses coéquipiers. «Depuis qu'il est arrivé, il s'est très bien intégré. Il n'a pas eu besoin de temps pour s'habituer à lui, il a fait un super travail dès le début. Ce qui est encore plus important, c'est un grand personnage et il est terre-à-terre. Chaque jour, il travaille sur lui-même» a lâché le portier Alexander Schlager alors que Thomas Goiginger l'a qualifié de machine.

Après le cyborg Haaland, c'est autour de la machine Marin Ljubičić de sévir sur le championnat autrichien. Vigilant, son coach Didi Kühbauer a tenu à préserver sa pépite au micro de Sky : «ce sera plus important qu'il reste terre-à-terre. On va le soutenir pour qu'il continue de faire la même chose qu'aujourd'hui. À chaque fois que je m'entraîne, je vois qu'il veut s'améliorer. Il me demande après chaque entraînement ce qu'il peut faire mieux. Il est très volontaire.» Monstrueux depuis ses débuts sous le maillot du LASK, Marin Ljubičić peut nourrir d'ambitions élevées. Entre une possible Coupe du monde 2022 avec la Croatie dont il peut rêver (il compte 5 capes et 1 but avec les Espoirs) et l'intérêt des grands clubs qui risque d'arriver, Marin Ljubičić démarre la saison 2022/2023 comme un boulet de canon.