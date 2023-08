Équipe de France Espoirs : les premiers choix forts de Thierry Henry

La suite après cette publicité

L’heureux élu. En ce mois d’août 2023, Thierry Henry a été choisi par la Fédération Française de Football pour diriger l’équipe de France Espoirs suite au départ de Sylvain Ripoll. Un nouveau challenge de taille et excitant pour le champion du monde 98 qui retrouve un poste de numéro 1 après des expériences mitigées à l’AS Monaco et l’Impact Montréal. Mais "Titi" est prêt à enfiler à nouveau ce costume de coach principal, lui qui a profité de son expérience en tant qu’adjoint de Roberto Martinez avec la Belgique pour continuer à progresser. C’est ce qu’il a avoué en conférence de presse en début de semaine.

«Je suis heureux et honoré d’être là. Fier de rechanter la Marseillaise. Je suis bien Français, content de l’être et heureux de reporter le coq. Diriger les Espoirs, ce n’est pas facile, les générations changent tous les deux ans, les clubs ont la priorité, les meilleurs montent… et c’est normal (…) Je n’étais pas épanoui (comme consultant, ndlr). J’aime le terrain, j’attendais une opportunité. J’ai eu d’autres échéances où j’ai appris. Je vais continuer à être consultant, mais pas sur Prime Video. Je voulais coacher, j’ai ce sentiment d’aider. J’étais bien, mais pas épanoui. J’ai pu avoir la chance d’entraîner l’équipe de France, cela ne se refuse pas. Cela a évidemment fait pencher la balance. J’aime travailler avec les jeunes.»

Et Thierry Henry va avoir l’occasion de le faire, lui qui va découvrir son groupe lors d’un premier rassemblement lors de la trêve internationale de septembre 2023. Pour ce premier rendez-vous, au cours duquel les Bleuets croiseront le fer avec le Danemark, en amical (7 septembre à Nancy), et la Slovénie, dans le cadre dans éliminatoires de l’Euro 2025 (11 septembre), le nouveau sélectionneur des Espoirs a dressé sa première liste. Celle-ci a été dévoilée ce jeudi par la Fédération Française de Football. Et il y a des visages bien connus et quelques petites surprises du chef.

Ainsi, le Parisien Warren Zaïre-Emery, supervisé samedi dernier par Thierry Henry et Gérald Baticle, a été convoqué pour la première fois. Parmi les autres joueurs sélectionnés, on peut noter la présence de Quentin Merlin, Lucien Agoumé, Lesley Ugochukwu ou encore Habib Diarra. Des habitués comme Rayan Cherki, Bradley Barcola, Malo Gusto, Elye Wahi ou encore Castello Lukeba sont également là. Ces 23 joueurs sont attendus en début de semaine à Clairefontaine pour débuter aux côtés de Thierry Henry et son staff.

La liste de Thierry Henry :

Gardiens: Lucas Lavallée, Guillaume Restes, Robin Risser

Défenseurs: Thierno Balde, Jeanuël Belocian, Maxime Esteve, Malo Gusto, Tanguy Kouassi, Castello Lukeba, Chrislain Matsima, Quentin Merlin

Milieux de terrain : Lucien Agoumé, Maghnes Akliouche, Habib Diarra, Andy Diouf, Lesley Ugochukwu, Warren Zaïre-Emery

Attaquants : Bradley Barcola, Rayan Cherki, Arnaud Kalimuendo, Sekou Mara, Wilson Odobert, Elye Wahi