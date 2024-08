L’OL soutient Nemanja Matic avant son retour à Rennes

L’hiver dernier, Nemanja Matic a poussé pour quitter le Stade Rennais, où il avait signé durant le mercato d’été. Finalement, le Serbe a eu gain de cause et il a posé ses valises à Lyon, où il se sent bien. Ce week-end, il va faire son retour au Roazhon Park pour la première fois. Visiblement, cela ne le tracasse pas comme l’a confié Corentin Tolisso en conférence de presse.

«Nemanja a de l’expérience, je ne me fais pas de soucis sur son accueil à Rennes. Il a apprécié ses 6 mois à Rennes. Même si les supporters lui en veulent, il saura faire abstraction de ça, je suis sûr qu’il fera un bon match et qu’il sera à 100 %.» Pierre Sage a aussi évoqué ce retour de Matic à Rennes.« Je pense que l’accueil que réservent les supporters rennais à Nemanja va le stimuler. Il n’a aucune animosité envers Rennes et il a la classe et l’expérience pour passer au-dessus de ces choses-là. C’est un compétiteur d’expérience et il est au-dessus de ces “petits” problèmes, au vu de ce qu’il a vécu dans son enfance.» Réponse ce week-end !