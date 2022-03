Liga : le FC Barcelone se balade face à Osasuna avant Galatasaray

Dans son antre historique du Camp Nou, le FC Barcelone recevait Osasuna dans le cadre de la 28e journée de Liga. Une rencontre importante pour les Catalans, non seulement pour continuer sa bonne série en Championnat (11 matches sans défaite) mais également engranger de la confiance avant le match retour face à Galatarasay en Ligue Europa après le match nul et vierge à domicile (0-0). De son côté, le club de Pampelune ne connaissait pas la même réussite, surtout à l'extérieur - 4 défaites sur ses 6 derniers déplacements.

Pour stopper cette mauvaise série, Jagoba Arrasate faisait confiance au jeune Iker Benito en l'absence d'Ezequiel Ávila en attaque aux côtés de Kike Garcia. De son côté, Xavi Hernandez préférait Ousmane Dembélé à Adama Traoré à droite de son secteur offensif et titularisait Gerard Piqué pour son 600e match sous le maillot blaugrana. Et dès le début de la rencontre, l'attaquant français se montrait très remuant sur son couloir (10e) avant le penalty obtenu par Gavi puis transformé par Ferran Torres (1-0, 14e). L'Espagnol doublait la mise sept minutes plus tard d'une belle finition face à Sergio Herrera (2-0, 21e).

Le Barça régale son public

Déjà passeur décisif sur le deuxième but, Dembélé distillait un centre dévié du pointu par Aubameyang au premier poteau (3-0, 27e). Alors que le champion du monde 2018 distribuait sa deuxième offrande de la partie - 7 assists pour lui en Championnat. Le Barça dominait largement cette rencontre par sa maitrise technique et l'application d'un jeu léché de Xavi. Pourtant, au retour des vestiaires, Javi Martinez croyait surprendre les locaux mais Marc-André ter Stegen était bien vigilant sur son ballon (28e). Pour son match spécial dans l'histoire du club, Piqué pouvait inscrire le troisième but des siens s'il n'était pas en position illicite au départ de l'action (55e).

Après la frappe puissante de Dembélé détournée par le portier adverse (70e), l'entrant Riqui Puig scellait le sort de la rencontre : après une frappe à ras de terre mal captée par Herrera, le milieu de terrain espagnol poursuivait l'action et récupérait le ballon avant de le pousser dans le petit filet gauche du but vide (4-0, 75e). Une soirée plus que parfaite pour le FC Barcelone (4-0) avant le déplacement en Turquie jeudi prochain pour valider son ticket pour les quarts de finale de la C3. En outre, les hommes de Xavi retrouvent le podium après ce succès et reviennent à cinq points du Séville FC. Osasuna cale encore une fois en dehors de ses bases et bloque à la 11e place au classement.