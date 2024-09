Qualifs CdM 2026 : l’Argentine et le Brésil flanchent, l’Uruguay tenue en échec

Trois affiches étaient au programme des qualifications pour la Coupe du monde 2026 dans la zone Amérique du Sud, ce mardi soir. L’Argentine se déplaçait en Colombie pour une revanche de la dernière finale de Copa América. Toujours privé de Lionel Messi (blessé), l’Albiceleste s’est incliné face aux coéquipiers de Luis Díaz et James Rodríguez (2-1). C’est d’ailleurs le nouveau joueur du Rayo Vallecano qui s’est mis le plus en évidence, en trouvant Yerson Mosquera pour l’ouverture du score (25e). Les Argentins sont ensuite revenus au score grâce à Nico González (48e), avant que James Rodríguez ne convertisse le penalty accordé à la Tricolor (60e), après une faute d’Enzo Fernández. Avec cette victoire, la Colombie consolide sa 2e place au classement de ces éliminatoires. Dans le même temps, le Chili d’Eduardo Vargas, buteur (39e), a été défait à domicile par la Bolivie (1-2). Carmelo Algaranaz (13e) et Miguel Tercenos (45e+1) ont permis aux Boliviens de décrocher ce second succès d’affilée. Enfin, l’Équateur s’est imposé contre le Pérou (1-0), avec un nouveau but d’Enner Valencia (54e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Argentine 18 8 8 6 0 2 12 4 2 Colombie 16 8 4 4 4 0 9 5

Deux autres affiches ont eu lieu dans le cadre de ses qualifications, plus tard dans la nuit de mardi à ce mercredi. Marcelo Bielsa et l’Uruguay n’ont pu ramener qu’un petit point de leur déplacement au Venezuela (0-0). Quant au Brésil de Vinicius Junior et de Rodrygo, il a été battu par le Paraguay (1-0) sur une réalisation de Diego Gomez. Avec cette quatrième déconvenue en huit journées, le Brésil pointe à la 5e place de ces éliminatoires et n’est pas encore à l’abri. Au contraire…