PSG : les reproches d’Ousmane Dembélé à Luis Enrique !

C’est le sujet qui a animé l’actualité du PSG de ces derniers jours. Alors que le PSG devait affronter Arsenal lors de la 2e journée de Ligue des Champions. Luis Enrique avait décidé de se passer d’Ousmane Dembélé, absent du groupe. Une sanction de la part du coach espagnol puisque le Français n’était pas blessé. «Je suis très sincère, mais je n’en vais pas en faire une telenovela. Il n’y a pas eu de dispute entre le coach et le joueur, ça, c’est totalement faux. Il y a juste un problème d’engagement du joueur envers l’équipe et non entre le joueur et l’entraîneur», expliquait ainsi Luis Enrique en conférence de presse avant la rencontre alors que la presse révélait un échange musclé entre les deux hommes après le match du PSG face à Rennes.

Dans la foulée, nous vous révélions quelques détails sur cette mise à l’écart. L’international tricolore était arrivé très en retard à l’entraînement sans justification, ce qui avait provoqué l’ire de Luis Enrique qui l’avait directement écarté du groupe face à Arsenal. Depuis, le PSG s’est incliné face aux Gunners (0-2) et une discussion a eu lieu entre les deux hommes. Ousmane Dembélé a fait son retour à l’entraînement et peut prétendre à retrouver sa place dans le onze parisien dès ce week-end face à Nice. Mais cet incident va laisser des traces et ne va pas arranger la relation assez mouvementée entre l’ancien ailier du Barça et son coach.

Ousmane Dembélé a l’impression d’être bridé

En effet, L’Équipe nous fait des révélations sur la relation entre les deux hommes et les reproches de l’ailier de 27 ans à son coach. Depuis cet été et le départ de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé a souhaité passer un nouveau cap dans son club et s’imposer comme le leader offensif de l’équipe. Ce qui signifie donc prendre plus de responsabilités sur le terrain. Et il avait évoqué cela publiquement dans la presse expliquant vouloir «être un peu plus personnel». Mais cette ambition personnelle a pris du plomb dans l’aile en début de saison. Le quotidien français révèle ainsi que la décision de Luis Enrique de nommer Vitinha comme tireur de penalty a été incomprise par le Français. Ce dernier avait fait part de sa déception dans le vestiaire le soir du match Le Havre-PSG, jour où Vitinha avait décidé de laisser son penalty à Kolo Muani en fin de rencontre alors qu’Ousmane Dembélé voulait le tirer.

Mais ce n’est pas tout. Ousmane Dembélé a aussi du mal avec les consignes offensives de Luis Enrique. L’Équipe explique ainsi que le joueur vit mal certaines consignes de son coach qui a tendance à le limiter dans sa prise d’initiative avec ballon. Face à Rennes, le coach espagnol a clairement reproché à son joueur d’être trop égoïste et de ne pas assez penser à ses coéquipiers. Une remarque qui n’est pas passée pour le Français qui a encore eu le sentiment d’avoir des objectifs personnels (notamment en termes de statistiques) freinés par son coach. Si depuis, les deux hommes ont tourné la page, cela risque de laisser des traces. Le quotidien français précise même qu’il n’a pas échappé au groupe que, la saison dernière, pour des embrouilles similaires avec d’autres joueurs, Luis Enrique avait été plus clément. Reste à savoir si Ousmane Dembélé va passer à autre chose et se reconcentrer sur son football et son début de saison intéressant (4 buts, 4 passes décisives).