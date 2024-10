PSG : la véritable raison de la mise à l’écart d’Ousmane Dembelé

C’est peu dire que l’affaire a fait grand bruit et qu’elle a choqué plus d’un observateur avisé du PSG. Ce lundi matin et contre toute attente, Ousmane Dembélé était écarté du groupe en vue du match face à Arsenal en Ligue des Champions. Une véritable déflagration qui a secoué le club en interne et qui n’a pas manqué de surprendre toute l’Europe du football, à commencer par Arsenal qui ne pouvait que se réjouir de cette décision.

Lucho assume son choix

Un choix assumé de Luis Enrique qui n’a pas voulu en dire plus sur les raisons de cette mise à l’écart en conférence de presse quelques heures après l’annonce du groupe parisien… sans le champion du monde 2018, buteur à 5 reprises en Ligue 1 et auteur de 4 passes décisives en 6 matches. «Je suis très sincère, mais je n’en vais pas en faire une telenovela. Il n’y a pas eu de dispute entre le coach et le joueur, ça, c’est totalement faux. Il y a juste un problème d’engagement du joueur envers l’équipe et non entre le joueur et l’entraîneur.»

La suite, on la connaît avec un onze de départ et une animation offensive inexpérimentée. À l’issue de la défaite face aux Gunners, Luis Enrique refusait encore de commenter l’absence d’Ousmane Dembélé.

Un retard à l’entraînement qui ne passe pas du tout

Pour rappel, tout est venu d’une discussion tactique animée entre le n°10 du PSG et Luis Enrique après la victoire 3-1 face au Stade Rennais. Le coach espagnol reprochant à son attaquant sa maladresse devant le but et ses mauvais choix. Des reproches pas du tout appréciés par le principal intéressé, surtout avec les statistiques affichées par Dembélé depuis le début de la saison. Un échange entre un coach et son joueur comme il y en a des dizaines chaque week-end dans les plus grands clubs européens.

Mais ce qui n’a pas plu à l’ancien coach du FC Barcelone, c’est l’arrivée plus que tardive à l’entraînement d’Ousmane Dembélé dans les heures qui ont suivi le match contre Rennes. Selon nos informations, l’international tricolore est arrivé très en retard à l’entraînement sans justification, ce qui a provoqué la colère et l’ire de Luis Enrique. Suffisant visiblement pour pousser hors du groupe parisien Ousmane Dembélé pour cette rencontre face à Arsenal, quitte à handicaper lourdement son équipe…