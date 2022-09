PSG : Kylian Mbappé accepte le turnover imposé

La suite après cette publicité

Christophe Galtier avait prévenu tout le monde. En raison d’un calendrier surchargé, le coach du Paris Saint-Germain n’hésitera pas à faire sortir ses joueurs, même le trio Messi-Neymar-Mbappé. Depuis le début de la saison, les trois hommes ont d’ailleurs eu l’occasion d‘être remplacés en cours de match. Une situation que Kylian Mbappé accepte.

« C’est plus facile à dire qu’à faire, mais il faut prendre plus de recul. En tant qu’attaquant, on a toujours cette ambition de vouloir marquer, laisser notre empreinte. Lui (Galtier) a un œil plus global et il faut savoir faire confiance. S’il pense que la meilleure solution c’est de nous sortir, on acceptera et c’est lui le capitaine du navire. Je n’aurai pas la banane en sortant, mais j’accepterai la décision de l’entraîneur », a-t-il déclaré en conférence de presse.