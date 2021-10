PSG-Angers : les compositions officielles

Reprise de la Ligue 1 après douze jours de trêve internationale. Au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain va tenter de relancer la machine face au SCO Angers (à suivre en direct commenté sur FM à partir de 21h), après avoir perdu à Rennes (0-2), lors de la journée précédente. Mais face à des Angevins quatrièmes du classement, le leader se présente amoindri. Outre l'énigme Sergio Ramos et Keylor Navas, tous deux blessés, le contingent sud-américain, qui évoluait en sélection hier encore, manque à l'appel : Neymar, Marquinhos, Paredes, Di Maria et Messi sont absents.

Pour ce match, Mauricio Pochettino profite néanmoins de sa profondeur de banc pour aligner un onze compétitif. Donnarumma démarre au but, protégé par une défense composée de Dagba, Kehrer, Kimpembe et Diallo. Milieu à trois Herrera, Danilo et Verratti et devant, Rafinha pour accompagner le duo Mbappé-Icardi. En face, Gérald Baticle propose un 3-4-1-2. Bernardoni est dans la cage, protégé par le trio Manceau, Traoré, Thomas. La ligne de cinq est composée de Cabot, Batista Mendy, Fulgini, Mangani et Capelle. Boufal et Cho seront chargés d'animer l'attaque.

Les compositions officielles :

PSG : Donnarumma - Dagba, Kehrer, Kimpembe, Diallo - Herrera, Danilo, Verratti - Rafinha, Icardi, Mbappé

Angers : Bernardoni - Manceau, Traoré, Thomas - Cabot, Batista Mendy, Mangani, Capelle - Fulgini - Boufal, Cho