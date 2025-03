LdN : la liste de la Croatie avec Luka Modric contre la France

Dans quelques semaines, la Croatie et la France s’affronteront dans le cadre des quarts de finale de la Ligue des Nations. Un rendez-vous important pour les deux nations qui ont l’habitude de se croiser depuis leur affrontement en finale de la Coupe du monde 2018. Et alors que Didier Deschamps annoncera le 13 mars prochain la liste de joueurs qui prendront part à cette double confrontation, Zlatko Dalic a révélé ce lundi sa liste.

📋 Head coach @DalicZlatko presents #Croatia squad for the upcoming #NationsLeague quarterfinals against France! 🇭🇷🇫🇷 #UNL #Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/EHJY9GXpLa