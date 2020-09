Seleção : la fédération brésilienne instaure l'égalité salariale hommes-femmes

C’est une information qui devrait faire plaisir à un bon nombre de personnes. Longtemps critiqués au sujet de leurs salaires mirobolants, certains joueurs de football n’avaient pas hésité à mentionner le fait que le salaire des femmes dans ce sport n’était pas assez conséquent. Si certaines s’estiment heureuses, d’autres comme la capitaine brésilienne Marta ou encore l'Américaine Megan Rapinoe, joueuses emblématiques de la dernière Coupe du Monde, n'ont pas manqué de remettre en question l’égalité homme/femme dans ce sport.

Une remise en question qui pourrait s’avérer payante si l’on en croit le média anglais Sky Sports. En effet, le président de la fédération brésilienne Rogerio Caboclo a annoncé que le Brésil deviendrait l’un des rares pays à payer à parts égales leurs équipes de football féminines et masculines. Marta et ses coéquipières seront donc rémunérées au même titre que Neymar et consorts. Si cette belle nouvelle n’est pour le moment le cas qu’au Brésil, il ne serait pas surprenant de voir d’autres pays suivre la voie.