Brésil : Endrick est en panique totale

Depuis cet été, Endrick a fait le choix de rejoindre le Real Madrid. Et le jeune Brésilien de 18 ans a démontré qu’il avait envie de s’imposer chez les Merengues malgré une concurrence féroce en attaque (Mbappé, Vinicius Jr, Rodrygo). Désireux de faire ses preuves, l’ancien pensionnaire de Palmeiras a balayé d’un revers de la main toutes les sollicitations de prêt pour l’aider à gagner du temps de jeu. Car si Endrick a de la volonté, le constat est terrible. Depuis son arrivée, l’international auriverde (13 sélections, 3 buts) ne compte que 496 minutes en 28 apparitions, soit un peu moins de 18 minutes par match. Un très faible temps de jeu qui lui a quand même permis de planter 6 buts, mais qui devient très handicapant pour sa situation avec sa sélection nationale. Dans un entretien accordé à Romario TV, et relayé par ESPN Brésil, Endrick avoue d’ailleurs qu’il craint pour sa place au Mondial 2026.

« Pour tout vous dire, ce qui me passe par la tête, c’est que j’ai peur de ne pas participer à la Coupe du Monde parce que c’est un de mes rêves. C’est difficile à dire parce que je veux participer à la Coupe du Monde et aider le Brésil à remporter son sixième titre. Bien sûr, c’est difficile d’être dans le plus grand club du monde, avec les plus grands joueurs, et vous n’avez pas toujours l’occasion de jouer. Mais chaque fois que je joue, je veux pouvoir montrer un peu de mon jeu pour être dans l’équipe nationale. J’espère que l’année prochaine, je pourrai faire partie de l’équipe nationale et, si Dieu le veut, nous gagnerons la Coupe du Monde », a-t-il déclaré, avant de revenir sur ce qu’il a vécu durant cette trêve internationale. Endrick n’avait pas été convoqué par Dorival Jr pour ces deux matches XXL face à la Colombie et l’Argentine, mais le pensionnaire du Real Madrid a profité du forfait de Neymar pour rejoindre la Canarinha.

«Qu’est-ce que j’aurais pu faire de plus pour être appelé ?»

S’il profite aujourd’hui de ces moments passés sous les couleurs auriverdes, le Madrilène avoue que sa non convocation a été difficile à vivre. « C’est arrivé deux fois, la dernière fois et la fois précédente. Lors de l’avant-dernière fois, je ne m’y attendais pas vraiment, car je n’ai pas vraiment joué. Mais lors de la dernière convocation (celle du mois de mars), j’ai pu me montrer en Coupe du Roi, en marquant des buts. Attendre une convocation et ne pas être appelé, c’est un sentiment… Qu’est-ce que j’aurais pu faire de plus pour être appelé ? Bien sûr, tout le monde ici méritait d’être appelé. Mais tous ceux qui sont sur la liste des présélectionnés s’attendent à être appelés, il n’y a pas que moi. Quand je ne suis pas appelé, je pense à ce que j’aurais pu faire pour être là. Le rêve de chacun est de faire partie de la sélection brésilienne. Dans ce cas, j’étais très, très triste, j’étais très contrarié. Mais je remercie toujours Dieu. Lorsque je n’ai pas été appelé, je l’ai également remercié et j’ai béni ceux qui allaient venir. Parce qu’ils pourraient être ceux qui gagneront le sixième titre (de champion du monde). Ce qui compte le plus, c’est d’être champions, peu importe qui est là. » Inquiet sur son avenir international en raison de sa situation compliquée en club, Endrick fera-t-il le choix de rejoindre en prêt une équipe prête à lui offre beaucoup de temps de jeu pour espérer avoir toutes ses chances d’être du voyage aux États-Unis, au Canada et au Mexique ? L’avenir nous le dira.

En attendant, son sélectionneur s’est lui aussi exprimé sur ce cas. Et selon Dorival Jr, le plan est de ne pas utiliser Endrick dans l’immédiat, mais une fois que le Brésil aura retrouvé sa faculté à avoir la possession de balle dans ses matches. « Endrick a été très surveillé. Lors de ce dernier voyage (en Europe), j’ai eu une conversation de deux heures et demie avec Ancelotti. Nous avons parlé de beaucoup de choses, mais surtout du moment que traverse Endrick. (…) Endrick a attiré l’attention à chaque séance d’entraînement et ce n’est plus qu’une question de temps. Il faut que notre équipe ait un peu plus de possession, qu’elle valorise davantage cette possession. C’est pourquoi j’ai utilisé les caractéristiques de João Pedro et Matheus Cunha, qui nous donnent la possibilité d’en tirer le meilleur parti, de faire tourner le côté du terrain, de faire en sorte que nos joueurs, avec les qualités que nous avons, avec leur individualité, puissent en tirer le meilleur parti. Mais pour cela, nous avons besoin de plus de possession de balle, ce qui n’est pas le cas. Nous sommes une équipe qui verticalise beaucoup son jeu. » Pas sûr toutefois qu’Endrick soit d’accord pour attendre devant sa télévision que le Brésil retrouve des couleurs pour espérer être appelé. Surtout à moins d’un an et demi d’une Coupe du Monde.