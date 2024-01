Rennes bloque Arnaud Kalimuendo

« Ça fait toujours plaisir, de voir qu’on est demandé et surtout une grande équipe comme… comme ça l’est. Pour l’instant, je suis là. On est dimanche, je suis un joueur du Stade Rennais et l’avenir, je ne le connais pas, seul Dieu le sait. Si je veux partir ? Je ne sais pas, Dieu seul sait (rires).» A l’issue du match remporté 2-0 à Guingamp grâce à un joli doublé, Arnaud Kalimuendo (6 buts en 20 matches toutes compétitions confondues) assurait alors ne pas savoir de quoi son avenir serait fait. Une situation pour le moins étonnante en plein mercato d’hiver au moment même où l’Eintracht Francfort tentait une approche auprès du joueur.

La suite après cette publicité

L’ancien club de Randal Kolo Muani, qui cherche activement à ce poste, est très intéressé par le recrutement de l’ancien Parisien. Pourtant, du côté du Stade Rennais et principalement du côté de la famille Pinault, on n’a pas vraiment envie de voir le n°9 du club breton filer en Allemagne. Arnaud Kalimuendo (21 ans et sous contrat jusqu’en juin 2027) n’a quant à lui pas montré de signe apparent d’agacement ou une vraie volonté de départ. Il n’empêche qu’il est pour le moment bloqué en Bretagne et que Francfort, devant la complexité du dossier, pourrait filer vers une autre cible hivernale (Hugo Ekitike et un autre attaquant dont le nom n’a pas filtré).