Le groupe de la Juventus avec Kolo Muani pour la Coupe du Monde des clubs

La Juventus a dévoilé ce vendredi le groupe de joueurs qui s’envolera pour participer à la Coupe du Monde des clubs dès dimanche (15 juin – 13 juillet). Pour rappel, les Juventini affronteront lors du premier tour Al-Ain (Émirats arabes unis), le Wydad Casablanca (Maroc), et Manchester City.

Prolongé dans la journée, Igor Tudor a décidé d’emmener avec lui Randal Kolo Muani, désireux de rester en Italie (la réciproque est vraie). L’attaquant de 26 ans n’est pas le seul Français du groupe puisque Pierre Kalulu, acheté définitivement, et Khephren Thuram, sont aussi appelés. Revenus de prêt, Rugani et Kostic sont également présents, tout comme Francisco Conceição (prêté par Porto), en plus de Bremer et Milik, revenus de blessure.