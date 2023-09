OM : Igor Tudor a contacté Pablo Longoria

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille a visiblement trouvé chaussure à son pied. Sauf retournement de situation, Gennaro Gattuso sera sur le banc olympien selon nos informations exclusives. Pablo Longoria a visiblement été convaincu par l’Italien. Le président de l’OM avait sondé plusieurs techniciens dont Christophe Galtier.

Hier, La Provence a expliqué que le nom d’Igor Tudor, ancien de la maison, circulait en interne. Ce mercredi, L’Equipe explique que le Croate ne reviendra pas, lui qui est en famille à Split avant de reprendre une équipe. Le quotidien sportif explique que Tudor et Longoria ont bien échangé depuis une semaine. Mais ils ont évoqué la crise et les tensions autour du club. Le Croate a contacté son ancien président pour prendre de ses nouvelles et s’assurer qu’il allait bien.