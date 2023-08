Leonardo Bonucci prêt à poursuivre la Juventus en justice !

La suite après cette publicité

Le torchon brûle entre Leonardo Bonucci et la Juventus Turin. Véritable légende du club (505 matchs, 37 buts au total en douze ans), le défenseur italien n’est plus en odeur de sainteté dans le Piémont et ce depuis l’arrivée de Cristiano Giuntoli au poste de directeur sportif. En effet, le dirigeant italien a fait comprendre à son joueur qu’il ne figurait pas dans les plans de la Vieille Dame pour la saison prochaine, expliquant par ailleurs l’absence de celui-ci lors de la tournée estivale aux Etats-Unis. De son côté, le joueur de 36 ans refuse catégoriquement de quitter Turin.

Lié jusqu’en juin 2024 avec la Juventus Turin, Leonardo Bonucci compte bien aller au bout de son contrat, quitte à poursuivre son club en justice. La Gazzetta dello Sport informe que le Transalpin, via son avocat, a exigé auprès de la direction turinoise d’être réintégré à l’équipe. Pour sa part, l’écurie italienne campe sur ses positions et veut toujours s’en séparer coûte que coûte. À ce titre, plusieurs portes de sorties lui ont été proposées, que ce soit en Italie ou encore en Major League Soccer où il pourrait rejoindre son ex-coéquipier Giorgio Chiellini à Los Angeles. Mais toutes ont été déclinées par le natif de Viterbe et l’affaire est loin d’être terminée…