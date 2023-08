Juventus : qui pour relancer l’indésirable Leonardo Bonucci ?

La suite après cette publicité

Le dernier membre de la BBC va quitter la Juventus. Membre incontournable du trio magique qu’il formait avec Barzagli et Chiellini, Leonardo Bonucci avait annoncé le 17 mai dernier que la saison 2023-24 serait sa dernière. «Quand j’arrêterai de jouer l’année prochaine (à la fin de la saison 2023/2024), une ère de la défense prendra fin. Une façon d’interpréter la défense italienne. Enfant, quand tu cours après le ballon, tu rêves de porter un maillot comme celui de la Juve et réussir à le faire 500 fois, c’est avoir marqué l’histoire de la Juve. C’est une grande émotion. Porter ce maillot, c’était comme vivre dans un rêve pendant 12 ans et à l’intérieur de moi, il y a toujours cet enfant qui est content de reprendre le terrain parce que c’était son rêve.»

Un rêve qui va prendre fin plus tôt que prévu. Durant le mois de juin, la presse italienne a annoncé en chœur que les Piémontais veulent mettre un terme à leur collaboration avec défenseur âgé de 36 ans dès cet été. Les dirigeants turinois, dont Cristiano Giuntoli (directeur sportif), et Massimiliano Allegri ont d’ailleurs communiqué la nouvelle au principal intéressé, qui a reçu un véritable coup de massue sur la tête. Il avait soigné sa sortie en annonçant son départ dans un an, sauf la volonté de la Vieille Dame de s’en séparer. On a connu plus classe. Touché mais pas coulé, le footballeur transalpin a accepté son sort sans broncher. Il a retrouvé le centre d’entraînement lors de la reprise.

Des touches un peu partout

Mais il est resté seul ces derniers jours puisqu’il n’a pas été convoqué pour participer à la tournée estivale aux USA. Une façon de lui montrer qu’il ne sera pas possible pour lui de retrouver le groupe d’Allegri. Le joueur né en 87 prend son mal en patience, lui qui a chargé son agent de lui trouver un nouveau point de chute. Doté d’une expérience solide et d’un CV impressionnant, Bonucci a réussi à attirer de nombreux prétendants. Sport Mediaset révèle qu’il a eu des approches venant d’Arabie saoudite ainsi que la Major League Soccer. Des écuries de Serie B ont aussi tâté le terrain. Mais tous ces clubs ont reçu la même réponse : non.

L’ancien joueur de l’AC Milan veut continuer à évoluer en Europe pour mettre toutes les chances de son côté afin de participer à l’Euro 2024 avec l’équipe d’Italie. Il a donc chargé son agent, Alessandro Lucci, de lui trouver un nouveau club lui permettant d’enchaîner les matchs tout en ayant de la visibilité. Son représentant explore le marché en Serie A comme en Europe. D’ailleurs, l’Ajax Amsterdam a manifesté son intérêt. Le club néerlandais estime que l’expérience et l’aura de Bonucci seront un plus. Des contacts sont attendus dans les prochains jours avec la Juve L’OM a aussi été cité fut un temps, mais cette rumeur a vite été démentie. Sous contrat jusqu’en 2024, Bonucci, qui n’a pas l’intention de bouger selon son agent, va peut-être changer d’avis.