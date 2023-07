La Juventus met Leonardo Bonucci à la porte

Joueur emblématique de la Juventus, malgré une incartade d’un an à l’AC Milan en 2017/2018, Leonardo Bonucci vit sans doute ses derniers moments sous le maillot bianconero. À 36 ans, le défenseur ne fait plus partie des plans de la Vieille Dame.

La suite après cette publicité

Selon Goal Italie, la Juventus a en effet communiqué au joueur son choix de ne plus compter sur lui après douze ans de bons et loyaux services. À un an de la fin de son contrat, le champion d’Europe 2021 va donc devoir se trouver un nouveau club. Pas très classe quand on sait que Bonucci avait indiqué que cette saison était sa dernière avant sa retraite. Arthur, McKennie et Zakaria ont eux aussi été priés de partir.

À lire

La Juventus a lancé le processus pour se retirer de la Super League