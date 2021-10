Le Clasico reste le plus grand match du monde pour Carlo Ancelotti

De retour au Real Madrid depuis cet été, Carlo Ancelotti s'apprête à retrouver le meilleur ennemi de la Casa Blanca, le Barça, ce dimanche au Camp Nou. Un moment évidemment spécial car il s'agit du Clasico, la rencontre la plus télévisée au monde et d'après l'entraîneur italien, la valeur de ce match n'a pas baissé malgré les départs au fur et à mesure de Cristiano Ronaldo et Leo Messi.

«C'est toujours un match spécial pour ceux qui le vivent. Les sentiments sont les mêmes que lorsque Cristiano et Messi étaient là. Vous n'avez pas à regarder l'individu... Vous devez regarder les équipes car ça sera toujours Barça-Real Madrid avant et après leur passage», a défendu le technicien madrilène en conférence de presse.